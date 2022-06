En cuanto a la influencia directa del móvil en el aula, la psicóloga educativa Ana María Ulloa advierte que «aínda que nas aulas en teoría ten que estar apagado, pode afectar á atención se estás esperando a que chegue o recreo para ver a mensaxe que che vai mandar un amigo». ¿Soluciones? Pues Ulloa cree que «hai que predicar co exemplo, sobre todo desde as familias» y para ello sugiere empezar por olvidarse del móvil durante los momentos de reunión (a la hora de la comida o de la cena, por ejemplo). «Os móbiles teñen puntos positivos. Non é cuestión de prohibilo, senón de chegar a acordos razoables sobre como e cando usalo».

Con esa última idea coincide Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia: «A tecnoloxía é como todo, depende de como a utilicemos». Entre los beneficios que enumera Suárez está el favorecer la integración de los jóvenes, sobre todo de aquellos con dificultades para socializar, y todo el potencial de los móviles en el aula. «A solución non é quitar, senón limitar. Hai vinte anos non permitiamos levar a clase unha revista e non ler o libro. Pois isto é igual. Ben usado, un móbil non é unha revista, senón unha enciclopedia», reflexiona Suárez.