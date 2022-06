EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Hasta el 20 de septiembre. Ese es el plazo que tendrán los centros públicos de educación especial, educación infantil, educación primaria, ESO, bachillerato o FP para adherirse a la convocatoria de contratos-programa, impulsada por la Consellería de Educación, para desarrollar en los centros acciones estratégicas en el ámbito de la innovación (CPInnova) y de la inclusión (CPInclúe). Aquellos colegios o institutos que estén interesados en participar deberán de elaborar un plan para la mejora del éxito educativo en esos campos.

Desde Educación explican que en el terreno de la innovación, el objetivo es promover la «adquisición de competencias claves, o aproveitamento do talento potencial, de hábitos de vida saudables, a educación ambiental e a mellora da xestión educativa nos centros». Dentro de esos contratos-programa Innova hay distintas modalidades que van desde «EDUinnova, que sitúa o centro como entorno innovador de aprendizaxe a través da mellora permanente e a dotación de ferramentas aos estudantes para enfrontar os desafíos de futuro; o EDUexcelencia, na procura dunha educación personalizada que permita ao estudante acadar un resultado óptimo a nivel académico; o EDUsaúde, onde o centro exerza como dinamizador de hábitos de vida saudables; o EDUsostibilidade, con accións aliñadas cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, e o EDUcalidade, na procura dun modelo de calidade a nivel organizativo, de xestión e de funcionamento dos centros».

En el caso del contrato-programa Incluye, las modalidades son cinco: «A primeira é Quéda-T, de prevención do abandono temperán e do absentismo escolar, a través da cal os centros poderán implementar medidas específicas de índole pedagóxica ou organizativa que contribúan ao avance do conxunto do alumnado e, en especial, do que se atope en situación de vulnerabilidade», dicen desde la Consellería.