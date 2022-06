XOAN A. SOLER

Las compañías aéreas aseguran que en general no se está repercutiendo en el precio de los billetes de avión el encarecimiento de los combustibles. Las agencias de viajes matizan esa afirmación, y los analistas aéreos hablan de un sobreprecio camuflado. Lo cierto es que desde que la aerolínea de Nigeria anunció en mayo que dejaba de volar por el «inasumible encarecimiento de los combustibles», otra sombra se cierne sobre la recuperación del sector aéreo tras el zarpazo del covid.

Los asientos programados en España para la temporada estival son solo un 0,6 % menos que en la del 2019, que fue año récord, lo que da cuenta de que aún se confía en un buen verano aéreo. «El queroseno pesa un 30 % de los costes de una compañía», contabiliza Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en España, para ajustar el impacto de los combustibles en sus cuentas de explotación. Añade que las firmas más potentes compran el combustible con mucha anticipación a su uso. EasyJet, la que él preside, adquirió hace meses el 70 % del queroseno que consumirán sus aviones este verano a un precio de 600 dólares la tonelada métrica, menos de la mitad del precio de hoy. Se ha provisto ya del 50 % de los tanques necesarios para el próximo invierno, pero a 700 dólares, y también del 20 % preciso para el verano del 2023, elevado en su caso a 800 dólares la tonelada. Por ello, Gándara considera que en las compañías grandes el impacto del alza del crudo es aún controlable, no así en las pequeñas, que pueden tener que estar haciendo frente a sus oscilaciones diarias.

«Los precios en los billetes dependen de cómo se cubran las aerolíneas respecto al combustible, pero ese valor no lo fijamos nosotros, sino que se establece por la interacción entre oferta y demanda», subraya. «Si pretendemos subir precios en una ruta para recuperar los costes del combustible y no tiene demanda, no conseguiremos nada», añade el betanceiro Javier Gándara.