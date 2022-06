XOAN A. SOLER

Los niveles altos de cortisol, la hormona del estrés, fomentan la retención de grasa, el incremento de la presión arterial o problemas para conciliar el sueño. Reducir el estrés, por lo tanto, tiene efectos significativos en el bienestar. Ese es el objetivo de los baños de bosque, terapia forestal o shinrin-yoku -ya que su origen es japonés-, una actividad que ha llegado al Servizo Galego de Saúde dentro del proyecto New European Bauhaus, una iniciativa de la UE cuyo objetivo es reconectar con la naturaleza.

Fue solo un proyecto piloto y ahora habrá que evaluar los resultados. El bosque de la Cidade da Cultura acogió esta experiencia que impartió Céline Girardon. En un primer turno acudieron algo menos de una veintena de directivos sanitarios, y en el segundo 21 médicos de atención primaria. Y no hubo que abrazar árboles, no. No fue necesario. Al final, el baño de bosque no pretende más que restaurar la atención, activar los sentidos y equilibrar el sistema nervioso. Es una técnica más de relajación con efectos evidentes en la salud. Los participantes a estas sesiones escucharon en silencio los sonidos del ambiente (pájaros, agua, coches), percibieron la luz y la brisa a través de los párpados cerrados y buscaron en el bosque objetos con los que construir o transmitir algo. Solo el entorno era ya un elemento de relajación. Dice Céline que lo ideal sería integrarlo como parte de la rutina de vida, ya que los beneficios son físicos, mentales y sociales.

Jorge García Borregón, subdirector médico del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, fue uno de los participantes, «comparto totalmente esta filosofía de utilizar el bosque como entorno relajante», es más, insiste, «como médico recomendaría sin lugar a dudas los baños de bosque a los pacientes, sobre todo a determinados grupos, como son aquellos que tienen algunas enfermedades crónicas: diabetes, patologías cardiovasculares...». «Aquí -añade José Luis López, director de humanización del CHUO- se está muchísimo mejor que en el despacho del hospital, es más, deberíamos tener aquí los despachos».