Galicia ha quedado discriminada en la gestión y distribución de los fondos de recuperación económica Next Generation. Esa fue la crítica lanzada este sábado por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien en un comunicado ha tachado de «fiasco» la reunión entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Porque a juicio de la líder del BNG «estamos vendo que Galiza queda atrás e a reunión entre o señor Rueda e a señora Calviño foi unha confirmación, porque tras ese encontro ao máximo nivel o resultado foi cero euros para Galiza, cero, nada de nada. Vimos unha foto e boas palabras, pero as fotos e as boas palabras non xeran riqueza, nin xeran emprego e non van tapar a evidencia de que o noso país está sendo discriminado na xestión deses fondos de recuperación». El comunicado hace referencia a las declaraciones realizadas por Ana Pontón en una jornada sobre el empleo del gallego organizada por el BNG en A Coruña bajo el lema Medre e lingua.

Una de las grandes preocupaciones de la portavoz nacional del BNG es que los fondos Next Generation realmente lleguen a la pequeña y mediana empresa, «un tecido produtivo clave na creación de emprego e na dinamización económica». En este sentido, dijo que lo que se está viendo «é un reparto entre grandes transnacionais, unha mala noticia para Galiza que, ademais, ten algo de fraudulento e repite o erros de 2008 cando ante a crise se optou por salvar á banca e agora queren salvar as multinacionais». Además, añadió que los hechos confirman lo que ya había advertido el BNG cuando alertaba que la gestión centralizada de los fondos de recuperación, que apoya tanto el PP como el PSOE, terminaría por discriminar a Galicia: «Vemos que as forzas estatais están cómodas nas boas palabras e nas fotos mentres discriminan a Galiza, pero o BNG non vai quedar calado porque queremos un trato xusto na distribución duns fondos que non son a panacea pero que son os únicos recursos extraordinarios para saír da crise, non se pode aceptar que Galiza e o tecido empresarial galego de PEMES queden discriminados mentres outros avanzan».

Pero Pontón también habló sobre el estado del gallego ante la política lingüistica del PP: «O galego é a única lingua do Estado que perde falantes, a escola está convertida nun axente desgaleguizador e son miles os pais e nais que denuncian como os seus fillos e fillas entran pola porta falando galego e saen falando castelán, unha perda de falantes que empeza xa na etapa infantil, un 10%, ao que se suma o feito de que un 24% dos nenos e nenas menores de 14 anos non saben falar galego e un 30% non é capaz de escribilo», dijo. Añadió además que los fondos dedicados por el Gobierno gallego a la promoción del idioma son un 50 % más bajos que en el 2009.