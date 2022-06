Encuentro entre la vicepresidenta Nadia Calviño y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este viernes en Santiago Sandra Alonso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó este sábado que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, no haya adquirido «ningún compromiso concreto» con Galicia sobre fondos europeos tras visitar Santiago este viernes. No obstante, el presidente gallego agradeció la «cordialidad» de la reunión. «Quizais onte non era o día para pechar eses compromisos, non sei», comentó.

Rueda también señaló que «a concreción vai sendo necesaria», dado que «os prazos apuran» y por tanto expresó su deseo de que Pedro Sánchez lo reciba cuanto antes. «Non quero pensar nun escenario no que non houbese financiación. Desde logo, se se producise, a reacción de Galicia non esperaría», apuntó el presidente de la Xunta.

Por su parte, el vicepresidente primeiro de la Xunta, Francisco Conde, indicó que en ese encuentro con Nadia Calviño «houbo moi boas palabras pola súa parte» y apuntó que «agora esperamos que se poidan convertir en feitos».