—Es que Galicia requiere un cierto grado de humedad para ser Galicia.

—Sí, porque, además, los suelos de Galicia, muchos de ellos arenosos, y la propia orografía facilitan el drenaje y agravan el problema cuando hay esta falta de precipitaciones.

—Cuando llueve en primavera se dice que hay más combustible en el monte y que eso favorece los incendios.

—Yo me resisto a llamarle combustible a la biomasa vegetal. El problema que tenemos en Galicia con los incendios es que hay gente que le pega fuego al monte. Si hay más vegetación seca, eso favorece la propagación, pero si no hubiera alguien que le pegara fuego, no tendríamos el problema.