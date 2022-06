—Pero igual recogen a estudiantes que se irían a la universidad pública.

—Habrá que verlo. Pero en Galicia el problema es que los estudiantes se van a Madrid. Nosotros venimos a ayudar al sistema, porque todo lo que se haga en educación es insuficiente. Esto lleva a otra reflexión: en la universidad privada y en la pública lo que no se puede hacer es montar un modelo y luego no cumplirlo. No puede haber dos varas de medir.

—¿Cómo ve el nivel de la universidad en España?

—Veo que tienen muy poca combinación de teoría y practica, que esta se concentra en el último año y hay que hacerla en todos los años. Los alumnos tienen que ver mucha práctica, como el modelo médico, desde el primer momento. En España muchas carreras son de una enorme teoría, siguiendo un sistema tradicional de enseñanza, orientadas a la sala de clase. Y otro problema: la productividad en investigación tampoco es muy alta. Hay buenos campos, como la biología y biomédica; la parte de ciencias es un área de conocimiento muy aceptada a nivel internacional, porque sigue ese modelo médico. El problema está en otras áreas del conocimiento, en el que la práctica está reducida al mínimo. Los métodos de enseñanza aquí son muy directivos y poco participativos: los alumnos van a clase, escuchan y ya.

—¿Están abiertos a que entren empresas privadas, incluso como socios?

—A acuerdos a nivel académico, sí. Lo otro no está descartado, pero no está sobre la mesa. Estamos abiertos a contribuciones, claro, pero el que lo haga tiene que saber que es a fondo perdido. Esto no reparte dividendos. Dígame dónde ha visto un banco que cree una universidad que no es comercial. Y no se puede vender, porque esto es una entidad sin ánimo de lucro.

—¿Y qué pasa si el banco se cansa de perder dinero?

—¿Por qué va a perder dinero?

—Porque no se pueda pagar gastos, porque no haya un número de matrículas suficiente...

—Este es un proyecto casi personal desde hace años, compartido con la propiedad del banco [Juan Carlos Escotet, que es primo de Miguel Ángel Escotet], que actúa como mecenas y que casi se guía de manera altruista. Esto es lo que hay, y es perfectamente posible, porque no reparte dividendos. Y tenemos cierto capital, con patrimonio como edificios en tres ciudades (Vigo, Santiago y A Coruña). Otra cosa es que no funcione la universidad. Pues en ese caso se podrá ceder, pero no vender. Es verdad que en España muchas universidades privadas se han creado con empresas detrás que luego se han vendido, y se ha creado esa imagen sobre estas instituciones. Pero no es este caso, aquí no hay ningún fin oculto.

—¿Ustedes garantizan a quien acabe la titulación que tendrá un trabajo?

—No podemos garantizar eso. Porque uno no estudia para conseguir un empleo».

—Eso no es lo que piensan una mayoría al llegar a la universidad.

—Lo sé. Es un concepto que hay que romper. Trabajar viene después. El problema es que hay que aprender por aprender, ser un aprendiz permanente. Eso queremos inculcar: el aprendizaje no acaba cuando te gradúas. No podemos garantizar un trabajo, pero en Ieside [el centro que es germen de esta universidad] hemos tenido una inserción del 94 % en el grado, y de un 96 % en el posgrado.

—¿Llegarán a estar en ránkings internacionales dentro de unos años, como ya están las universidades públicas gallegas?

—Es muy aventurado pensar en eso. Primero hay que querer meterse. Por ejemplo, Harvard está porque la ponen, pero no trabajan para ello. Nosotros tenemos que seguir nuestra hoja de ruta, con alianzas estables como la que tenemos con la London School of Economics, la Universidad de Tel Aviv, la de California, la de Nueva York, una en China...

—Poner en marcha esta universidad, ¿supondrá detraer fondos de Afundación para mantener su actividad sociocultural?

—No, para nada, ya teníamos Ieside, y Afundación funcionaba igual. Y ya hay una fundación para la Universidad Intercontinental de la Empresa, que es la que se encarga de ella.

—¿Habrá nuevas sedes fuera de Vigo, A Coruña o Santiago?

—Está descartado. Podemos tener centros satélites, como puede ser en Ourense o Lugo, pero de lo que ya tenemos en los grandes centros. Nuestro campus es Galicia, con una sede central en Santiago, donde estarán decanos y se harán las graduaciones. Podemos atrevernos, más adelante, a tener algún centro de educación ejecutiva en Madrid.

—¿Y titulaciones a futuro? ¿Ya sabe cuáles habrá?

—Aún es pronto. Estamos obligados [por la nueva ley de universidades]. Tenemos que incorporar una nueva área de conocimiento. Estamos explorando una nueva facultad, pero aún no podemos anunciarla. Para que empiece en el curso 2024-2025. Tendremos ahí también dos nuevas carreras.