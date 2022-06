Además, la líder de los nacionalistas se refirió a la reunión que esta tarde mantendrán el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en la que el primero pretende lograr garantías sobre los fondos Next Generation para proyectos industriales. Pontón recordó que su partido ya advirtió en el pasado del modelo centralizado que impuso el Ejecutivo central para gestionar esas ayudas. Responsabilizó al PP de ignorar los avisos y compartir ese modelo, que se ha traducido en que Galicia no tenga ni un proyecto con fondos garantizados. En consecuencia, subrayó que la comunidad y su tejido empresarial no pueden quedarse fuera del sistema de ayudas.