«Non atopamos en Galicia unha aldea castrexa da época galaico-romana de hai 2.000 anos deste tipo», concluye el responsable del control arqueológico. El complejo lo construyeron quienes entonces ocupaban el castro existente a unos cuatrocientos metros del yacimiento. A finales del siglo I, «sabemos que houbo ese traslado de poboación dos castros; os seus habitantes —explica el arqueólogo— baixaban ás zonas chairas, próximas aos ríos e con terras máis ricas para o cultivo e o gando, e facían construcións para vivir e para traballar». La excepcionalidad del yacimiento reside en que «aínda que en Galicia haberá moitísimos, non se coñecen, porque non resaltan no terreo. Só se descobren —añade Emilio Ramil— se hai unha obra pública coma esta que remova os terreos».

Riqueza arqueológica

La aldea galaico-romana que destapó la excavación que hace aproximadamente un mes y medio se inicio en el tramo en construcción de la A-54 en Arzúa no es el único hallazgo con el que se topó el equipo de Ramil en el control arqueológico que realizan de la obra. «É un espazo ocupado ao longo da historia, e unha poboación importante a que aquí vivía», afirma el arqueólogo para explicar que, con anterioridad, aparecieron fondos de cabaña del Neolítico. Pero no solo de esa época de la prehistoria hallaron vestigios arqueológicos estos especialistas, tanto en el tramo en obras en el que apareció la aldea galaico-romana, como en el que se ejecuta entre Melide y el municipio lucense de Palas de Rei. En el área de protección de sendos trazados también descubrieron restos arqueológicos de las Edades de Bronce y de Hierro. El año pasado, sin ir más lejos, el control arqueológico en ese último tramo destapó un campo de fosas de incineración. «É unha zona moi rica en xacementos arqueolóxicos», concluye Ramil, quien destaca que la obra de la autovía no destroza ninguno de ellos.