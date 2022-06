No vale cualquier carretera

«El realmente vital es el sentido A Coruña. Esto se debe a que las grandes industrias, por ejemplo, del sector eólico, están en la Meseta y en el Bierzo. Y mandan el material a Galicia a través de la A-6, y luego se distribuye, o bien a los parques eólicos de la comunidad, o bien a los puertos para la exportación a otros países. Si el cierre dura mucho, sectores como este corren peligro de quedar paralizados». Así resume la situación actual Santiago Pérez Torres, gerente de la empresa con la que comparte apellido y que está especializada en el transporte de mercancías especiales.

La dificultad que provoca el cierre de la A-6, en su opinión, es muy simple. Los camiones que transportan, por ejemplo, palas de los aerogeneradores o vigas de grandes puentes no pueden circular por cualquier carretera. «Está claro que por la N-VI no podemos entrar en Galicia. Pero es que no tenemos alternativa. La única realmente viable es entrar usando el baipás de la A-6 en Pedrafita, entre los kilómetros 428 y 432, de madrugada, para molestar lo menos posible», explica el empresario. El ministerio ya les negó el permiso para usar esta opción cuando se cerró el viaducto hace un año por las obras, por lo que guardan pocas esperanzas de que tomen esta decisión.