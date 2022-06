PACO RODRÍGUEZ

El debate sobre el traspaso a Galicia de la titularidad y gestión de la autopista AP-9 no avanza ocho meses después de que se constituyese en el Congreso el grupo encargado de proponer un texto para someter al pleno de la cámara la posibilidad de que pase a ser la Xunta la responsable del vial en lugar del Ministerio de Transportes. La petición hecha por unanimidad hasta en tres ocasiones por el Parlamento de Galicia no ha enfilado hasta ahora un canal propicio para que se vote dicha posibilidad, que en su última propuesta inició su tramitación en las Cortes en diciembre del 2019. En febrero del año pasado el Congreso aprobó, con solo los votos de Vox en contra, tramitar como procedimiento de urgencia la petición de traspaso de la autopista, pero no fue hasta el 21 de septiembre del año pasado cuando se constituyó el grupo ponente que propondrá un texto para que se vote en el pleno. Desde entonces no se ha movido nada en la Cámara Baja al respecto y ese hecho ha motivado hoy la presentación de un escrito por parte de los diputados populares Celso Delgado y Jaime de Olano reclamando que se reactive la ponencia y ponga fin a «una anomalía intolerable», como ambos definen dicha «injustificable paralización y obstaculización de la misma con afectación al ejercicio de los derechos de los diputados».

Recuerdan ambos que el reglamento de la cámara marca que las comisiones que se formen deberán concluir la tramitación de los asuntos que traten en el plazo máximo de dos meses.

En las mociones que se presentaron, una vez que el Parlamento de Galicia consiguió que el Congreso aprobase la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de transferencia de la AP-9, el PP dejó planteado que el traspaso de la titularidad de la autopista a la Xunta esté acompañado de la dotación económica necesaria para mantener las bonificaciones que ha implantado en el vial la Administración central, y la suficiente también para acometer las obras de nuevos enlaces y mejoras previstas en diversos puntos de su recorrido y confluencias, como la renovación de la avenida coruñesa de Alfonso Molina o la remodelación del nudo de los Bomberos de Pontevedra, entre otros proyectos. «De no ser así se condenaría a los gallegos a pagar dos veces la autopista, por la vía de los peajes y por la de los recursos públicos», estima Celso Delgado.