No hubo mala praxis médica por la rotura de la punta del bisturí durante la primera operación, realizada en septiembre del 2016 para solventar una hernia discal, ni por el hecho de que quedase en el interior del cuerpo de la paciente un pequeño fragmento de ese instrumento. «No es un accidente infrecuente debido al empleo habitual de material con hojas muy finas y estrechas por tener que incidir en una estructura profunda», recoge la sentencia. No obstante, el neurocirujano que realizó esa operación en A Coruña indicó que era la primera vez que se le rompía un bisturí en 40 años.

El material quirúrgico había quedado alojado en una zona de la que era muy complicado sacarlo. Era mayor el riesgo de extraer que el daño que pudiera provocar porque, si no se movía, se acabaría formando un granuloma que encapsularía el objeto. Sin embargo, siete meses después, y sin que hubiese nuevos síntomas ni riesgo vital, en una segunda opinión médica en Madrid se le aconsejó una intervención para retirar ese trozo de bisturí. En ella se emplearía una técnica quirúrgica nueva que tenía la ventaja —teórica— de que no se tocaba la columna vertebral porque se desarrollaba por vía lateral. Para llegar a la parte delantera en la que estaba el objeto extraño se atravesaba una zona repleta de nervios y plexos nerviosos. Y durante la intervención, el equipo no tuvo en cuenta señales de monitorización que advirtieron de que se estaba poniendo en riesgo algún nervio.