El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha pedido este jueves «no especular» con las causas que provocaron el derrumbe en el viaducto de O Castro (Lugo) en la A-6. A su juicio, hay que dejar que la investigación ya en marcha continúe y también ha defendido las actuaciones llevadas a cabo en la vía.

«Si no se llega a hacer esa labor de mantenimiento, de investigación, no se habría detectado esa problemática existente en el cableado y, por tanto, ese otro problema que estaba más oculto. Debemos estar contentos de que sucediese cuando sucedió y de que no haya pérdidas de vidas», apuntó Miñones.

Por otro lado, el delegado del Gobierno se mostrado preocupado por la conectividad de Galicia con la meseta y ha señalado que el objetivo es abrir en cuanto se pueda el vial de doble sentido. Mientras tanto se reforzará el servicio a través de nacional. «Ayer también se habló con el alcalde de Pedrafita para reforzar la seguridad en el interior del municipio», comentó.