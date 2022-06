PACO RODRÍGUEZ

El Ministerio de Transportes continúa con su estrategia de defensa del nuevo mapa de líneas de autobús estatales, que en Galicia suprimirá 23 paradas en otros tantos concellos, la mayoría en el interior de Galicia, en los que viven más de 136.000 gallegos. En un encuentro con periodistas de todo el país, altos cargos de este departamento se mostraron favorables a negociar la supresión de algunas paradas, que en algunos municipios gallegos ha causado un gran malestar, hasta el punto de que han comenzado a enviar cartas al ministerio para que se reconsideren estas decisiones preliminares. «Todo es negociable. Nuestro objetivo no es fastidiar a nadie, sino beneficiar a una mayoría recortando los tiempos de viaje y evitar parar en lugares donde apenas hay demanda. Pero existe margen para la negociación», aseguraron fuentes oficiales del ministerio. El objetivo es reducir en un 74 % el número de paradas en todo el país. En Galicia permanecerían algo menos de la mitad de las que existen actualmente. «Que el viaje sea competitivo choca con el gran número de paradas, en las que en algunos casos no se sube ningún viajero», concluyen. La red se organiza en torno a las principales poblaciones y los puntos nodales, donde se producirán los transbordos desde aquellos concellos que pierden su parada o no la tenían anteriormente. «Buscamos viajes más directos y rápidos para generar más demanda», alegan, y creen que esa rapidez también la notarán los usuarios que se queden sin parada en su pueblo.

Eso sí, la interlocución se realizará a través de las comunidades autónomas. «Estamos abiertos a hablar con los municipios, pero ese debate [sobre las paradas] tiene que darse antes en cada comunidad autónoma», explicaron, al tiempo que defendieron que el modelo hub (los puntos nodales donde se centraliza el servicio) es el que se ha mostrado más eficiente en el resto de Europa. Para llegar a esos puntos de parada no descartan transportes a demanda como microbuses o taxis a precios económicos. Todas estas conexiones se realizarían mediante la coordinación de horarios con estos servicios autonómicos y mediante la unidad de billete hasta el destino final. El sistema será más intermodal, buscando la complementariedad con el ferrocarril, el medio de transporte que más está creciendo. Y también se plantea instaurar la libre competencia en algunas conexiones aún sin determinar, pero siempre las que sean más rentables.

Cargos que dirigen el diseño del nuevo mapa concesional explicaron que uno de los principales objetivos es acortar los tiempos de viaje a costa de reducir a la mitad las paradas en todo el país, unas poblaciones de las que se ocuparían los planes de transporte autonómicos con la correspondiente compensación del Estado. El cambio es necesario, explicaron, porque las concesiones no están adaptadas a las nuevas realidades de movilidad, pues en muchos casos fueron adjudicadas en la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, existe una línea muy curiosa entre Ayamonte (Huelva) y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), que en su momento tenía sentido por la emigración andaluza a Cataluña. También se pretende que se dejen de prestar servicios intraautonómicos que son competencia de las comunidades autónomas, y centrarse en las conexiones interautonómicas. Todas estas concesiones no requerían aportaciones públicas para su sostenimiento, aclararon, salvo en dos casos en los últimos tiempos por efectos de la pandemia. Durarán diez años, aunque el plazo dependerá de la amortización de las inversiones que realice la empresa de transporte que resulte adjudicataria.