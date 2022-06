xoan a. soler

La Sociedade Galega de Medicina Interna (Sogami) reclama a la Xunta que movilice todos los recursos necesarios para asegurar la cobertura de las actividades de los servicios de medicina interna en los hospitales comarcales, sin que ello signifique una sobrecarga asistencial para los otros hospitales, y manteniendo una relación bidireccional de colaboración entre los hospitales de los distintos niveles asistenciales.

En un escrito remitido al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y al gerente del Sergas, José Flores, la sociedad científica hace un análisis de la situación de estos servicios y propone soluciones. Y es que la situación asistencial con cargas de trabajo ilimitadas «pone en riesgo, como es obvio, la administración de unos cuidados de calidad, impactando directamente en la seguridad del paciente, al incrementar la posibilidad de error médico».

Rebelión de los internistas gallegos contra el Sergas por la sobrecarga Ángel Paniagua

Sogami denuncia que en los últimos años ha habido un aumento progresivo de la demanda de asistencia en los servicios de medicina interna que no fue acompañado de la consiguiente adecuación de las plantillas de los hospitales. No se planificó el redimensionamiento de estas áreas, con «errores flagrantes» que provocaron no formar a suficientes internistas ni tan siquiera para suplir las bajas por jubilación y mucho menos otros tipos de contingencias laborales como permisos, excedencias, formaciones externas o adaptación a los nuevos modelos asistenciales.