Todo marchaba bien, dentro de la emergencia, en las obras de reparación del viaducto de O Castro, el más largo de la A-6 con sus 585 metros, cuando el martes, a las 10.30 horas, ocurrió un desplazamiento de la losa superior de un vano y se produjo un colapso. «Estábamos con la renovación del tablero y del sistema de cableado que sujeta las vigas cuando, para nuestra sorpresa, se produjo un colapso sin antecedentes en la red viaria española», explicó el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Javier Herrero, quien ayer se desplazó hasta el lugar del derrumbe, en el municipio de Vega de Valcarce y a 500 metros de Pedrafita do Cebreiro, para ver los daños y explicar las medidas más inmediatas que se van a adoptar en el viaducto, que fue inaugurado el 31 de julio del 2001.

Herrero, acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quiso dejar claro que la caída del tablero no tuvo nada que ver con las obras de reconstrucción que se estaban llevando a cabo desde el verano pasado y que el problema a día de hoy es desconocido: «Lo que vemos ahora mismo no se corresponde con lo ocurrido, no había grietas en la pila, ni deformaciones, estaba reparada la viga con cableado nuevo. Ninguna persona podría prever el derrumbe que ha pasado, estamos ante un problema adicional que no se había detectado nunca y del que no tenemos experiencia».

Por este motivo, ante las dudas sobre qué ha ocurrido para que se viniese abajo un tablero cuando las obras estaban a punto de terminar, el ministerio decidió el corte del tráfico en el viaducto paralelo para que los técnicos identifiquen las causas que provocaron el derrumbe. La siguiente medida será tirar la pila que se desplazó por la caída del tablero para evitar que se produzca un nuevo derribo y que este afecte al viaducto contiguo.