César Cabo en el centro de control aéreo de Madrid

Doce años después de que el caos se adueñase de los aeropuertos españoles, se declarase el estado de alarma y militarizase el control aéreo, César Cabo (Madrid, 1972) sigue siendo la figura que personaliza en la mente colectiva a su profesión. La Justicia les acaba de absolver de aquel episodio. «¡Libre al fin!», tiene fijado como mensaje en sus redes sociales.

Hijo de gallega de Monforte, tías en Santiago y Cangas y pareja de Vigo, confiesa que sopesó pedir el traslado a Peinador, pero la torre está ahora privatizada y fuera del alcance de los controladores públicos. «Sigo haciendo lo mismo, en el mismo sitio e igual trabajo que en el 2010 en el centro de control de Madrid». Poco ha cambiado el escenario profesional para un licenciado en periodismo próximo a cumplir sus bodas de plata como controlador.

El controlador aéreo César Cabo llegado a la Audiencia de Madrid en una imagen de archivo del 2010 BENITO ORDOÑEZ

«Cambia tu percepción haberte visto en medio de una vorágine de exposición pública, de una fama no buscada y ver cómo funcionan las élites», reflexiona mientras propone que se haga un estudio de la campaña de desprestigio que asegura vivió él y sus compañeros, presentados como de los mejor pagados del país. «En los programas de televisión te atacaba hasta el moderador», recuerda. También rememora haber llegado a ser acusados de sedición: «Tiré para adelante y en el 2020 me absolvieron a mí y ahora a todos. No fue una huelga, sino un conflicto laboral con trampa del Gobierno incluida». «Éramos una presa fácil. Meterse con unos señores que ganaban dinero en medio de una crisis tan grande fue una buena propaganda». Tras aquel pulso comenzó la privatización de las torres, especifica.