Otro de los frentes que defendió el BNG fue un cambio en la expansión de la energía eólica para «poñer o vento ao servizo do país» y desarrollar esa energía respetando el medio ambiente y sin pasar por encima de los vecinos.

Frente a esas propuestas, lamentó Pontón, Rueda se limitó a plantear «xeneralidades» para una futura reunión con Pedro Sánchez (para la que no hay ninguna fecha). No le negó el apoyo del Bloque en asuntos que quiere llevar a ese encuentro, como una convocatoria extraordinaria del mir o la descentralización de la gestión de los fondos Next Generation que, recordó, su partido había defendido en primer lugar. Además reclamó que se acelere la transferencia de la AP-9. El BNG también está de acuerdo con que Galicia reclame la gestión de su litoral sin necesidad de cambiar el estatuto. Pero Pontón planteó además una reforma de esa ley después de 13 años sin cesiones de competencias.