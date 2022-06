Por esa falta de tiempo y consenso, Alfonso Rueda señaló que no es una prioridad abordar en lo que queda de legislatura un cambio del Estatuto de autonomía. Ayer, tanto Pontón como Formoso plantearon la necesidad de reformar esa ley esencial. El secretario xeral del PSdeG recordó que Asturias puede aprobar decretos ley con su nuevo estatuto, pero Galicia no tiene esa capacidad con la legislación vigente desde hace décadas. Rueda no negó esa posibilidad en el futuro, pero subrayó que ahora, «coa crise que estamos albiscando», hay que «centrarse no que hai sobre a mesa e solventar os problemas de Galicia».