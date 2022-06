Varias alumnas estudiando este viernes en la biblioteca municipal de Viveiro. PEPA LOSADA

A las diez de la mañana de este martes, en el IES Vilar Ponte, de Viveiro, 256 chavales deberán dejar a un lado los nervios acumulados durante las últimas semanas para centrarse en resolver las preguntas del examen de Historia de España que marcará el inicio de la convocatoria de junio de la ABAU (avaliación do bacharelato para o acceso á universidade), la temida selectividad. «Después de dos años de pandemia hay muchos nervios a la hora de prepararla, porque los cursos han sido raros, los contenidos han sido escasos, las evaluaciones no han sido complicadas y no sabes qué jugada te puede hacer la selectividad», explica Ana Chaves Cantillo, viveirense de 18 años que espera conseguir una puntuación que le permita estudiar Enfermería. Su otra opción es un ciclo de FP. «Fui por ciencias y me gustaría hacer algo de la rama sanitaria», señala.

Medias de corte «altísimas»

Según expone, los alumnos «están preparándose muchísimo porque las medias de corte» para entrar en determinadas carreras «vuelven a ser altísimas». Los meses de confinamiento como consecuencia del coronavirus, durante los que no tuvieron clases presenciales y en los que se vieron obligados a habituarse al sistema de estudio y aprendizaje virtual, han dejado huella poniendo a prueba la confianza de los estudiantes. Algunos de los que se examinarán en la comisión delegada número 18, en Viveiro, llevan días acudiendo a la biblioteca municipal de la ciudad del Landro, donde encuentran un espacio de tranquilidad en el que concentrarse y alejarse de elementos de distracción.

Según datos facilitados por la Comisión Interuniversitaria Galega (CIUG), en Viveiro completarán el selectivo entre el martes y el jueves 34 alumnos del IES Vilar Ponte, de Viveiro, 29 del IES María Sarmiento, también de Viveiro; 23 alumnos del IES de Ortigueira, 35 del IES de Ribadeo Dionisio Gamallo, 51 del IES de Foz, 27 del IES Monte Castelo, de Burela, 19 del IES Marqués de Sargadelos, de Cervo, 29 del IES Perdouro, de Burela, y 9 del CIFP Porta da Auga, de Ribadeo.