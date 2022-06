Alfonso Rueda, en el Parlamento XOAN A. SOLER

Mañana, el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se reunirá por separado con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y con el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso. Según dijo ayer en Ourense, además de escuchar sus propuestas, aprovechará para pedir a ambas formaciones su apoyo a la lista de reivindicaciones que pretende plantearle a Pedro Sánchez cuando se reúna con él.

Rueda dijo que le gustaría llevar sus exigencias «de xeito conxunto como propostas de Galicia». El líder del PPdeG precisó, por ejemplo, que una de sus reivindicaciones ante el presidente del Gobierno central será la puesta en marcha de los trenes Avril para recortar los tiempos de viaje del AVE en toda la comunidad. El jefe de la Xunta recordó que la promesa del Ejecutivo de Sánchez es que eso ocurra en julio, «e non hai ningunha noticia nin comunicación do Goberno central no contrario».

El AVE, clave para este verano

El presidente gallego realizó estas declaraciones en Ourense con motivo de la presentación de la nueva campaña de promoción turística de la Xunta y remarcó, precisamente, la importancia de tener el AVE a pleno rendimiento este verano. «Necesitamos que ese compromiso se cumpra. Se non se producira, sería inadmisible» advirtió Alfonso Rueda.