Agentes trabajando en el pozo en el que fue hallado el cuerpo de Carlos Alberto Videira do Orfao M.MORALEJO

Carlos Alberto Videira do Orfao (Viana do Castelo, 1981) tendría hoy 41 años de no haber sido golpeado hasta fallecer hace unos dos años. Fue un crimen rudimentario, posiblemente ejecutado con un palo y, seguro, sobredosis de vehemencia. Un leñazo en el cabeza, recoge la autopsia, le causó la muerte. A mayores, contusiones por todo el cuerpo. Luego, el autor o autores, para enterrar el cadáver y el delito, lo tiraron al pozo de un solar en desuso desde hacía cinco años en O Cerquido, O Porriño. También cerraron concienzudamente la trampilla de acceso a esta tumba improvisada. Ocurrió entre el 2019 y el 2020, y unos operarios lo hallaron, de casualidad, en febrero del 2021.

Videira do Orfao medía 1,75 y lucía complexión fuerte. Llegó a Galicia ya entrado en la veintena. Vivió en Vigo y en las inmediaciones de O Porriño. Su rastro en Internet evidencia que fue vecino de Ponteareas. La notificación de una multa de tráfico, en el 2009, lo sitúa residiendo en la villa del Tea. Ya en el 2015, consta otra notificación de la Xunta para una gestión tributaria en su delegación territorial de Vigo. Nada más, salvo dos perfiles en la red social Facebook carentes de datos. Tan solo la amistad de una mujer que publica por igual mensajes en español y portugués.

Su familia, en Viana do Castelo, tampoco aporta demasiados datos sobre Carlos Alberto. Estaba desvinculado de su pasado en la villa lusa y de sus allegados. Incluida su progenitora. Sí se sabe que el fallecido se dedicó en Galicia, al menos durante un tiempo, a la compra y venta coches de segunda mano. Un modo de vida que tampoco le llenó los bolsillos. La hipótesis que se baraja sobre el móvil del crimen apunta precisamente en la dirección de esos negocios, pero sin concretar. La tesis abre la puerta a que algo, alguna transacción o trato, salió mal. Se frustró de alguna manera o los socios o clientes del fallecido percibieron algo que les encolerizó.