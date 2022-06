Rueda lo recordó cómo «unha persoa moi especial» y afirmó estar «contento» de que el PPdeG tenga «moitos Manolos no rural e en moitos sitios», pues los considera «parte do sustento e a razón de ser do partido». «Hai que ser do PP e levalo no fondo do corazón», comentó.

Por último, en el que respecta a las elecciones municipales del año que viene, Rueda apuntó a que «non valerá de nada quedar a un puñado de votos, como pasou no Concello ou na Deputación de Lugo —en el 2019—. Só nos vale gañar. Dependemos de nós mesmos e non hai mellor aliado que ese», concluyó.