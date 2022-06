Enfermería

Problemas en vacaciones. Desde la pandemia el Sergas se enfrenta a un nuevo problema, sobre todo en períodos vacacionales, ya que también hay dificultades para cubrir bajas y permisos del personal de enfermería.

Pedro Gacio, residente de familia: «Siempre me gustó, me viene de casa»

Pedro Gacio Corujo (Boqueixón, 1996) no tuvo muchas dudas cuanto tuvo que elegir especialidad tras hacer el examen mir. Siempre le gustaron las ramas médicas de la profesión, no las quirúrgicas, y dentro de las primeras había una que sobresalía, medicina de familia: «Siempre la tuve en mente, me planteaba una especialidad que tenía que ser médica y mi abuelo fue médico de familia, me viene un poco de casa», cuenta este joven que acaba de iniciar su primer año de residencia en el área sanitaria de A Coruña.