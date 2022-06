Esta opositora de Ames lleva desde el 2006 como eventual en listas de la Xunta —hace tres meses terminó su último contrato— y por aquel entonces también intentó sacarse una plaza. «Fun ver como era xusto ao nacer o meu segundo fillo, e desde aquela non volveron sacar oposicións ata o ano pasado», explica Lucía, que dudó en volver a preparar y presentarse a un proceso así. «Custoume un pouco de traballo pensar que me podía presentar aos meus anos. Era unha sensación encontrada porque pensaba ‘‘que fago indo eu agora'', pero ao mesmo tempo sei que toda a bagaxe profesional que teño como educadora non é pouca», reflexiona.

Cuando terminó su carrera de Pedagogía, ella no se planteó opositar porque «aí pensas noutras cousas, pero logo ves que o mundo laboral non é doado». Eso sí, ahora tiene claro que sacarse una plaza pública es una tranquilidad: «Coa idade valoras outras cousas como estar coa familia, poder pedir unha excedencia ou unha redución de xornada. Agora nas empresas tamén o hai, pero non é o mesmo que na Administración. É unha estabilidade».