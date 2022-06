Pie de foto. Firma Pie de foto. Ni Concordia ni Mestas La Voz

Hace unos meses, el actual regidor de Cerdedo-Cotobade (y antes de Cotobade) acudió a Extremadura a dar una charla sobre cómo había sido la fusión de Cerdedo y Cotobade. Sabe que la propuesta que había de dos nombres dificultaría el proceso y es de los que cree que se debería haber seguido la línea de lo hecho en Galicia. «Aquí fue un cambio pacífico, sin otra alternativa que los nombres de los municipios. Hubo algún vecino que se quejó porque Cotobade fuese de segundo, pero fue anecdótico», apunta el alcalde popular.

En esa línea coincide el regidor de Oza-Cesuras, que también viajó a la comunidad extremeña para participar en entrevistas e intercambiar opiniones con los alcaldes de los dos municipios allí fusionados. «Lo he hablado con ellos y los entiendo. Ellos no quieren esta polémica y con la fusión han sido muy valientes. No es fácil, pero lo importante es no partir de cero, sobre todo si tienes dos nombres detrás», afirma.