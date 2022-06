Pero que haya más ganado vacuno que personas no es un síntoma que evidencie la progresiva despoblación que sufre Galicia. O, al menos, no es el principal factor. Si tomamos solo las vacas, el censo agrario arroja que existen 531.004 registradas en el 2020. Hace veinte años, en el 2002, eran 754.514. No en vano, el sector primario empleaba entonces al 12,8 % de los trabajadores, con más de 139.000 gallegos.

Donde más ha crecido la cantidad de ejemplares es en el interior de Pontevedra, A Mariña y el sur de Ourense. Abadín (Lugo) y Montederramo (Ourense) son los municipios con mayores incrementos, mientras que Santa Comba fue la que más perdió, pasando de 18.332 a 10.717 vacas.