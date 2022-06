«La asistencia se está deteriorando, porque no se puede garantizar la calidad»

En el servicio de Medicina Interna del CHUO trabajan 30 médicos, de los que cuatro están en consultas y dos en interconsulta. Una cifra pequeña para una población cada vez más envejecida y pluripatológica, que suele redundar en un mayor número de ingresos. La plantilla del hospital de Ourense está Y las manos no llegan. Todo el personal firmó un documento alertando de que no podían garantizar la seguridad de los pacientes. «Nosotros no hacemos pruebas con un determinado tiempo de duración, nuestro trabajo se basa sobre todo en la entrevista al paciente. Tenemos que ver al enfermo, diagnosticarlo y darle tratamiento, y eso lleva tiempo», señala Camino Mouronte, que dice que ahora mismo está lejos de disponer de todo el que le gustaría con cada enfermo. «La asistencia se está deteriorando, porque no se puede garantizar la calidad. Y esto no es una fábrica de embutidos, estamos hablando de salud y las autoridades tienen que velar por la calidad del servicio. Y si ellos no lo hacen, tendremos que hacerlo nosotros», añade la médica ourensana.

Dice que desde el servicio están dispuestos a colaborar con la gerencia en buscar la solución al problema actual. «Porque de ello depende la salud de la sociedad y la nuestra propia», destaca. Defiende que hacen falta cambios en la organización de protocolos del hospital y más personal. «El CHUO tiene que hacerse interesante para captar médicos de otros centros. Y eso se consigue con tiempo para servicio y formación, respeto a la especialidad y colaboración», señala.