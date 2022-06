Imagen de archivo de una concentración de víctimas del Alvia en Madrid, frente al Congreso, en el 2018 BENITO ORDOÑEZ

La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, valoró este jueves positivamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a tramitar una petición de la plataforma de víctimas del accidente del Alvia, ocurrido hace casi nueve años, para que se realice una nueva investigación técnica independiente.

«Desde Bruxelas seguiremos presionando para que este mandato se cumpra e se realice unha investigación independente», destacó Ana Miranda, quien trasladó a la Comisión Europea «as manipulacións realizadas polo Ministerio de Fomento en 2016 a respecto da presión exercida no executivo comunitario para que non se soubera o contido do informe da Axencia de Seguridade Ferroviaria Europea (ERA) sobre as causas do accidente de Angrois», según explican desde la formación nacionalista. «Mediante esas manipulacións, a CIAF culpaba exclusivamente ao maquinista e trataba de que a UE non revelase as súas críticas á investigación oficial realizada pola CIAF», añaden desde el Bloque.

Ana Miranda recordó que la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España en enero del 2019 por incumplimiento de la normativa europea de seguridad ferroviaria tras la denuncia que presentó el BNG. «É inadmisible que o Estado español non se tome en serio a seguridade ferroviaria», afirmó Miranda. La política nacionalista también avanzó que en los próximos meses se reunirá con la comisaria europea de Transportes, dado que «en todos estes anos tense demostrado que a vía europea é fundamental na busca de xustiza para as vítimas do Alvia».