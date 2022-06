En ese debate parlamentario el BNG y el PSOE le señalaron como un mero continuista de la etapa de Feijoo, criticaron su labor en la Xunta y optaron por presentar un programa de Gobierno. Pero los nacionalistas han optado ahora por un discurso de menos oposición frontal. Su viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, ofreció ayer «man tendida» al Gobierno del PP, y Ana Pontón aseguró que es «optimista» sobre la posibilidad de un acuerdo. «Imos a esa reunión coa vontade de chegar a acordos, pero sabendo a experiencia do que temos e do Goberno do que Rueda leva formando parte dende hai más dunha década», dijo Rodil. La diputada de Lugo señaló que se reunirán con Rueda «con toda a vontade» de alcanzar acuerdos en «defensa» de los gallegos, aunque también reclamó «reciprocidad» a los populares.

Por su parte, los socialistas ya habían ofrecido antes un acuerdo al PP de Rueda para destinar más fondos a los servicios sanitarios.