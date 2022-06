Protesta de la plataforma de víctimas del Alvia en Angrois Paco Rodríguez

Nueva victoria judicial de las víctimas del accidente ferroviario de Angrois. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia en la que obliga a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) debe reunirse de nuevo para contestar «conforme a derecho» las peticiones formuladas por parte de las víctimas del descarrilamiento ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois, a las puertas de Santiago, que dejó 80 muertos y 144 heridos. Entre estas peticiones figuraba la reclamación de que la CIAF explicara por qué no reiniciaba la investigación del siniestro, tal y como exigía la Agencia Ferroviaria de la UE tras constatar que las pesquisas no se habían sido independientes. De esta forma, la justicia estima parcialmente el recurso presentado contra esta entidad por el silencio administrativo con el que contestó repetidamente a sus diferentes requerimientos.

No obstante, el alto tribunal de la Comunidad de Madrid no atiende las peticiones de la Plataforma de víctimas para que se cesara a los componentes de la CIAF y se renovase por completo este órgano. Pese a ello, las víctimas celebraron el fallo.«Las víctimas y familiares estamos muy satisfechos con esta resolución, casi nueve años después, y entendemos que da un tirón de orejas a la CIAF y la obliga a reunirse y actuar conforme al derecho. En su día, ya quedó patente con el informe de la Agencia Ferroviaria Europea que tampoco actuó conforme a derecho al no investigar adecuadamente la terrible tragedia», aseguraron en un comunicado remitido a los medios.

En declaraciones a Efe, el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, aseguró que esta sentencia supone una «victoria parcial» para las víctimas; además de un paso más en el largo camino judicial de esta causa, dado que todavía cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.