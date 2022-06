El Gobierno central insiste en que no cederá la gestión del litoral gallego si no se adapta la norma

Al Gobierno central no le ha afectado la seguridad que Xunta, BNG y el propio PSdeG han mostrado en favor de que Galicia pueda asumir la gestión de la franja litoral sin tener que reformar su Estatuto de autonomía para recoger dicha competencia expresamente. El Ejecutivo estatal volvió a instar ayer al gallego a adaptar su norma autonómica si sigue pretendiendo hacerse con el control de un espacio para el que aboga por un mantenimiento de edificaciones en primera línea con fines patrimoniales y turísticos.

«Se a Xunta quere as competencias sobre o litoral, o primeiro que ten que facer é modificar o seu Estatuto de autonomía. Non é que Costas non outorgue a unha comunidade autónoma as competencias sobre o litoral, é condición sine qua non que os estatutos de autonomía recollan esa competencia», terció este miércoles la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, en la polémica generada tras la advertencia hecha por el Ejecutivo central de que Galicia no cuenta con dicha prerrogativa en su norma autonómica.