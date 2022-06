Un mapa de transporte inaceptable Ignacio Maestro Saavedra

El malestar llega a otro socialista como el alcalde de Tui: «É un escándalo. Unha medida moi gravosa para Tui. Primeiro nos suprimen o tren, sendo o único centro urbano de toda Galicia cunha estación sen viaxeiros, só para mercancías, cando ademais temos unha situación estratéxica na Eurexión e agora pretendern tamén quitar o autobús». «Urximos que se reconsidere a situación, ao igual que que se avance na conexión ferrovial con Vigo e Portugal e que Tui conte con tren de viaxeiros no núcleo urbano e cos autobuses», dice Enrique Cabaleiro.

«O novo mapa é un auténtico despropósito e todo isto afonda máis que nunca no abandono do rural. Eliminar paradas, suprimir os tráficos internos e promover os transbordos nas viaxes de longa distancia , pon sobre a mesa o auténtico descoñecemento que ten o goberno de España sobre o noso Concello, con máis de 20.000 habitantes , cun potencial industrial enorme», valora Alejandro Lorenzo (PP) desde O Porriño.

El bipartito de Melide (Adiante Melide-PSdeG) ya tomó cartas en el asunto cuando en abril trascendió el nuevo mapa estatal de transporte colectivo por carretera. La eliminación de la parada en la línea Santiago-Bilbao y viceversa, que opera la empresa Alsa, supone para el municipio y demás concellos de los que es cabecera de comarca un «grave prexuízo», expresó el alcalde melidense, el independiente José Manuel Pérez, en una misiva que dirigió a la ministra de Transportes.

El auge turístico de Sanxenxo justifica cuatro conexiones directas de autobús con la Meseta marcos gago

Además de la carta, desde el Ayuntamiento de Melide se presentaron alegacionesen aras a una modificación que atienda «ás necesidades específicas do medio rural». El regidor defiende que la consideración de servicio público del transporte colectivo debe estar por encima de la rentabilidad económica de las líneas a través de las que se presta: «Os servizos deben prestarse non só por seren economicamente sostibles, senón pola súa utilidade pública e social».

La alcaldesa de Allariz (BNG) también se suma a la esa, dice, «indignación». «Imos presentar alegacións e manter todos os contacos para evitalo. Non podemos estar falando de defensa do rural, do reto demográfico e suprimir servizos. E máis no caso de Allariz, que casi triplica a demanda deste servizo con respecto ó resto dos concellos. É inexplicable cos datos que temos que se fale de suprimir paradas. Non imos quedar cos brazos cruzados», dice la nacionalista Cristina Cid.

«Que se supriman servizos, que estaban a funcionar dun xeito continuado e habitual, é unha moi mala noticia», valora Eva María Barrio, alcaldesa del concello ourensano de Riós (PP). «É unha contradición permanente entre o que se predica e o que se fai, todas as Administracións están a falar do España vaciada, o reto demográfico, a posta en valor do rural, a sostenibilidade... Pero non deixan de ser so palabras. Estamos a falar de servizos públicos que non podemos perder, en ningún caso. No caso do Concello de Riós, a parada que se está a facer é a liña a Madrid, que se presta na Área de Servizo xusto na salida 143 da A-52. Estou en contacto co restos dos concellos da provincia afectados, co fin de poder facer unha reclamación conxunta»

Más templado, el alcalde de Arzúa, el independiente José Luis García López, valora con cautela el nuevo mapa: «De momento, hai que agardar a que avancen os trámites e se confirme unha decisión definitiva para estudar en que medida pode afectar aos intereses dos nosos veciños». Defiende que el plan definitivo deberá acordarse «sen que cause prexuizos aos cidadáns», aunque, «é fundamental actualizalo e adaptalo aos tempos e necesidades actuais».

«Tanto defender este Goberno, que enche a boca, a España baleirada do rural, non se entende», añade Emilio Pazos, alcalde de Trasmiras, también del PP. «Este concello ten dúas entradas e dúas salidas da autovía e van en paralelo á nacional, non se perden nin 5 minutos en parar. Non falamos so de Trasmiras, senón de concellos limítrofes como Sarreaus, cuios veciños collen aquí o bus».

«Voume pór en comunicacion cos alcaldes e alcaldesas afectados, independientemente da cor politica que goberne, e, como non pode ser doutro xeito, solicitarei unha xuntanza urxente para abordar esta situación co responsable de transportes no ministerio», dice la socialista Noelia Rodríguez desde Ribadavia. «Non coñezo os pormenores desta decisión, pero non comparto que sexamos sempre as afectadas as vilas do rural; ante todo son alcaldesa, e o meu cometido non é outro que defender os dereitos dos meus veciños. Non é comprensible, ainda que, podo entender que a chegada do AVE fixo que outros servizos se viran afectados pola disminución de viaxeiros, pero por elo non temos que ser sempre os veciños do rural os damnificados e aos que se lles quiten servizos públicos».