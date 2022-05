Necesaria denuncia

Francisco Aramburu, el jefe de Urgencias del CHUO, incide en la importancia de denunciar: «Porque si no hay denuncia no podemos hacer nada». El especialista recuerda un caso reciente en el que tres mujeres acudieron a Urgencias con síntomas de haber sido víctimas de un caso de sumisión química, pero prefirireron no denunciar.

El médico cree que el número de casos registrados desde la activación del protocolo es significativo, «porque entendemos que hay muchos que no se denuncian» e incide en la importancia de divulgar la existencia de este proceso para que las víctimas conozcan que hay una forma de detectar el delito: «Es muy importante para quien sea víctima de un delito de este tipo que sepa que hay una fórmula para denunciar e investigar y unos profesionales que van a poner ese proceso en marcha». De hecho, el facultativo considera que la mera divulgación de la existencia de este protocolo ya supone un factor disuasorio.