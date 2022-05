Pontón reclama que se aumenten los recursos públicos para combatir la violencia machista, y asegura que el BNG va a seguir pidiendo que se destine a la lucha contra el machismo el 1 % de los presupuestos de la Xunta, un euro de cada cien por tanto, para aumentar los medios para combatir la violencia contra las mujeres: «Para que se traballe máis na prevención, na educación en igualdade e para axudar as mulleres que soportan esta situación de violencia».

La violencia, concluyó la portavoz nacionalista, «vai en aumento e aínda hai moitas vítimas que non se atreven a denunciar, é obriga dos poderes públicos activar todas as medidas para que ningunha muller se sinta soa, para que confíe no sistema».