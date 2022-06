Arrebatos y móvil

El juez Roberto Barba detalla uno de los casos más típicos entre agresiones en edades tempranas: «Lo que más se desarrolla entre la gente joven es el comportamiento de arrebato. Por ejemplo, el chico que le coge el móvil a su novia y luego le da un empujón. Detrás de eso hay celos y un sentimiento de posesión exacerbado. A veces piensan que lo que hacen es un acto de amor, y el resto de agresiones acaban viniendo detrás». Para episodios como ese —en el que se produce una vejación fuerte con acto físico y sin lesiones—, las penas suelen ser de seis meses de prisión como mínimo. «Normalmente no las suelen cumplir porque no tienen antecedentes. Se suspenden bajo la condición de que no cometan más delitos durante un tiempo. Y de que asistan a un curso de igualdad de trato y no discriminación», anota el juez.

Desde Igualdade asumen que es necesario erradicar esas conductas para acabar hoy con los agresores de mañana. Susana López Abella pone en valor el trabajo que están haciendo «en distintas frontes, apoiándonos en distintas disciplinas como o teatro e facendo campañas de sensibilización nos espazos dixitais».