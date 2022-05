Ana Pontón y Valentín González Formoso, tras la intervención de Alfonso Rueda, en el Parlamento de Galicia. XOAN A. SOLER

Tanto el PSdeG como el BNG acudirán a la reunión a la que han sido convocados por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el próximo 6 de junio. Lo harán con disposición de consensuar una agenda común para Galicia y con alguna condición. Luis Álvarez, portavoz del PSdeG, avisó a Rueda que no utilice el encuentro «para armar unha oposición fronte ao Goberno do Estado». El líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, «acudirá coa mellor actitude» y de hecho el PSOE ha valorado de forma positiva esta convocatoria.

En la agenda que llevará Formoso figuran varios temas, algunos coincidentes con el BNG. Ambos grupos van a instar a Rueda a que busque solución al colapso sanitario, sobre todo en la atención primaria, y a que reoriente la política de atención a las personas mayores. Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien por cierto asegura no haber recibido ninguna carta y haberse enterado por los medios de comunicación de la cita, «nós imos a calquera xuntanza á que se nos convoque para resolver os problemas do país». Y en estos momentos hay cuatro problemas importantes para los nacionalistas, una solución a la crisis de precios, con ayudas a las familias más vulnerables; sacar de la situación de colapso a la atención primaria, para lo que propone un plan de mejora de 200 millones de euros; un nuevo modelo de atención a las personas mayores; y reconducir el actual bum eólico depredador, «imos acudir coa vontade de poñer sobre a mesa solucións», insistió Pontón.

Rueda convoca a los líderes de la oposición para definir una agenda gallega La Voz

Por su parte, los socialistas quieren consensuar medidas ante el colapso sanitario y la atención a las personas mayores, pero también buscar políticas para modificar las inversiones en I+D+i. «Iremos coa mellor disposición, dispostos a defender Galicia ata as últimas consecuencias pero que non se nos use para atacar ao Goberno central», remarcó Luis Álvarez.