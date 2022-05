Las encuestas también permitieron comprobar la percepción de los apicultores sobre los métodos más eficaces. El 35 % de los que contestaron a la pregunta aseguraron que el trampeo de reinas es totalmente eficaz; el 37 % de los que utilizaron el traslado de colmenas y respondieron a la consulta, aseguraron que ven esta técnica altamente eficiente. La alimentación artificial logra el aprobado del 37 % de los usuarios; las arpas eléctricas el del 32 %, y la retirada de nidos el del 34,7 %. «O interesante será ver se estas impresións se corresponden coa eficacia real dos procedementos», matiza García.

Los investigadores comprobaron que «as innovacións nos métodos de loita expándense rapidamente. As redes de comunicación dos apicultores non son locais, senón internacionais, grazas a internet», precisa.