El relevo de Feijoo abrió el nuevo escenario político que analiza la encuesta de Sondaxe Álvaro Ballesteros | EUROPAPRESS

Satisfecho y esperanzado. Así se muestra el PPdeG tras la última encuesta de Sondaxe, que atribuye a los populares la reválida de la mayoría absoluta con 39 escaños en el Parlamento, un dibujo idéntico en diputados al trazado el pasado mes de marzo. Para la nueva secretaria xeral, Paula Prado, este resultado es consecuencia de algo que viene repitiendo su organización desde hace años. «Somos o partido que máis se parece a Galicia, o único cos pés na terra, como dixo Rueda, e que é leal aos intereses dos galegos», asegura. Prado contrapone esto a la «sumisión do PSdeG a un Goberno refén dos seus socios con tal de seguir na Moncloa» y a «un BNG que actúa como réplica do separatismo catalán e di defender Galicia, aínda que logo sexa a muleta de Sánchez». Paula Prado celebra que, pese a quedar dos años y tener un nuevo presidente, los gallegos sigan confiando en el PP, algo que atribuye a la solidez y estabilidad de su proyecto, respaldado por trece años de bagaje. A nivel nacional, la secretaria xeral considera que los españoles se han dado cuenta de que lo bueno que ocurre en Galicia puede pasarle al conjunto de España, y celebra que cada vez haya más españoles que vean a Feijoo como el único líder que puede sacar a España del atolladero en el que la ha metido Pedro Sánchez.

El BNG, por su parte, hace el análisis opuesto. «Estamos ante un novo escenario, con cambio na Xunta, e o Bloque é a referencia dese cambio», asegura Xavier Campos, secretario de Comunicación de los nacionalistas, que cree que se consolida un escenario a dos, «ou máis do mesmo, con Rueda, ou cambio político, con Ana Pontón». El Bloque celebra que sigue creciendo, tanto a nivel gallego como estatal, lo que, según Campos, hará que Galicia se haga valer más en Madrid. «Coa referencia dos resultados das últimas eleccións galegas de 2020, as porcentaxes de voto indican que o BNG segue a medrar mentres baixan PP e PSOE; en canto as xerais, subimos en representación e apoio, pero non nos conformamos, queremos máis», sostiene Campos.

Para el PSdeG, la radiografía de Sondaxe muestra que «se abre un novo tempo en Galicia marcado polo importante retroceso que sofre o PP despois de 13 anos de goberno», en palabras de Valentín González Formoso, secretario xeral. El líder socialista advierte de que en esta nueva etapa se observa un estancamiento del nacionalismo y que el PSdeG es la única fuerza que avanza y que recupera terreno de forma sostenida. «A enquisa só é unha fotografía do momento actual, pero para o equipo que dirixo é un acicate ao traballo que estamos a facer no territorio, a carón das nosas agrupacións locais e da xente, algo que imos reforzar», asegura.