Eméritos, méritos y deméritos

El Che revive entre ricos

El Che Guevara tuvo su calvario en la selva boliviana para resucitar en Oleiros. Allí reside como un vecino más, ubicado como estatua silente en una rotonda que circundan cada día numerosos transeúntes cuya renta hace que el municipio sea el más rico de Galicia. Así que el mítico guerrillero no está empadronado en una lucha de clases, sino que habita en medio de atascos interclasistas. Si hay un más allá para los revolucionarios, en él estará el argentino admirando a su admirador García Seoane. Mediante elecciones y sin expropiaciones de los medios de producción, logra que los pudientes no se vayan a Miami sino que se establezcan en Oleiros. Marx escribe El Capital; el regidor atrae al capital. Si el Che mitológico quisiera conocer la explicación del prodigio, ha de olvidarse de la vulgata marxista y hurgar en los evangelios hasta llegar a los versículos que advierten que «la fe sin obras es una fe muerta». Cuando las hay, el rico pragmático vota a un alcalde castrista y no rechaza tener como vecino a un guerrillero.

Pilatos, Ucrania y el BNG

Pilatos no pasó a la historia como un pacifista. En algún momento habrá tenido el Poncio fans que defendieron su actitud higiénica en la Pasión de Cristo, argumentando que simplemente decidió no intervenir a favor del acusado. Sin embargo el intento exculpatorio no cuajó y a día de hoy «lavarse las manos» implica una sinuosa complicidad. La actitud del BNG ante la invasión de Ucrania se inspira en la del prefecto, y se aleja de la que tuvieron los galleguistas cuando estalla la guerra civil. Ellos y los demás republicanos denuncian la política de no intervención de las democracias europeas, que deja a la República inerme ante los sublevados y sus apoyos nazis y fascistas. Los ucranianos sufren hoy una situación parecida. Dicho en lenguaje grato al nacionalismo, son un pueblo oprimido que se autodetermina frente al imperialismo. Pero el BNG no se conmueve. La Rusia de Putin ejerce sobre él una extraña atracción, igual que la Cataluña de Pere Aragonès o la Euskadi de Bildu. Se lava las manos y eso no es pacifismo.