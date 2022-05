Aunque ni socialistas ni nacionalistas quisieron intervenir, estos últimos sí que transmitieron el porqué de su decisión. Así, incidieron en que tienen «por norma, uso e costume utilizar o pleno da Deputación para as cuestións para as que está concibido, é dicir, o debate sobre asuntos políticos que afectan á institución e ás decisións de xestión».

Desde el BNG, y en relación a esta cuestión, remarcaron que nunca llevaron a pleno asuntos judiciales, «incluso cando afectaban directamente a cargos en activo da Deputación, como sucedeu no mandato 2011-2015 cando o presidente e outros deputados do goberno do PP dirixido por Rafael Louzán estiveron imputados ou investigados».