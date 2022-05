Alfonso Rueda, este viernes, entre Paula Prado, nueva secretaria xeral del PPdeG, y Rafael Domínguez, presidente del PP de Pontevedra Ramón Leiro

El nuevo presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha empezado a movilizar a sus militantes para las próximas elecciones municipales. En el primer comité ejecutivo de su etapa al frente del partido, celebrado hoy viernes, cuando faltan un año y un día para los comicios locales, Rueda ha pedido un «esforzo especial» para que el PPdeG «siga parecéndose a todos e cada un dos concellos».

En materia de política autonómica, confirmó que se reunirá con los líderes de ambos partidos, Ana Pontón (Bloque) y Valentín González Formoso (PSOE) en los próximos días. En esos encuentros, explicó, tratará de acordar una postura común para su próxima entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El titular de la Xunta subrayó ante su dirección que hay asuntos «urxentísimos» que tratar con el jefe del Ejecutivo. Temas «que non teñen discusión e non poden esperar», por lo que insistió en su voluntad de contar con el apoyo de los líderes de la oposición, porque se reunirá con Sánchez representando a toda la comunidad, y no solo al PPdeG.