—Hay suficientes facultades de medicina, suficientes titulaciones, pero no hay médicos, ¿qué pasa entonces?

—El truco es fácil, el grado de Medicina en este momento profesionaliza parcialmente, un graduado puede trabajar en algunas estructuras privadas pero no en la pública, ya que necesita la residencia. Hay una bolsa de casi ocho mil médicos sin la residencia.

—¿Y cuál es la solución?

—Este año han quedado plazas vacantes con gente que ha aprobado. ¡Cómo que faltan médicos, si tenemos casi ocho mil parados! Faltan algunos especialistas en especialidades muy concretas, pero tampoco se dice que sobran en otras. Necesitamos una reforma del sistema y a la estructura sanitaria le cuesta reformarse e innovar.

—Sanidade apuesta por bajar o eliminar la nota de corte del mir para que no queden vacantes.

—Desprestigiaría el sistema, tiene que haber una nota corte razonable, pero tampoco es razonable que queden plazas sin cubrir, debemos analizarlo.

—Los mires con las notas más altas se decantan por dermatología, oftalmología, plástica, cardiología, con mucha salida en el ámbito privado... ¿ha cambiado la mentalidad del médico?

—Mucho, pero los médicos de ahora no son peores, son distintos. Cambian ya en relación a los que terminaron hace cuatro o cinco años. Vivimos un cambio de paradigma y lo que está en la sociedad estará también en los médicos. ¿No hemos hecho de la conciliación familiar una bandera? ¿Es que cinco guardias al mes permiten la conciliación? ¿Un sector de la población puede conciliar y otro no? ¿No pedimos bajas paternales? También los médicos las tienen, vamos a no discriminar y a no mirar cuando un médico está conciliando, de vacaciones o cuidando a su madre o a su hijo. No sé si eligen esas especialidades porque tienen más salida en la privada o se van a especialidades sin tantas guardias. Los médicos no somos distintos, si en este momento se concilia, conciliemos todos.

—Quizás se exige al médico una dedicación que no se exige en otras profesiones.

—Es una profesión muy vocacional y que tiene prestigio, fíjate la nota de corte para entrar, pero en cualquier caso somos profesionales iguales que cualquier otro, tan implicados como lo puede estar un abogado, un economista o un físico nuclear, eso de que somos distintos no tiene mucho sentido. El sistema ha funcionado muy bien, pero a veces a cambio de jornadas interminables.

—Abel Caballero reabrió hace unas semanas el debate de una segunda facultad de Medicina en Galicia, ¿está bien dónde está?

—El modelo está funcionando razonablemente. Tenemos colaboración de todos los hospitales gallegos, la docencia teórica de momento la damos aquí y la práctica en cualquier institución del Sergas. El Gobierno es quien toma decisiones y el de Galicia ha decidido que este es el modelo, que funciona razonablemente. ¿Qué el Gobierno tiene capacidad para modificarlo? Sin ninguna duda, personalmente creo que todo es mucho mejor con estructuras unidas, no se puede marginar a ningún hospital de la carrera docente de Medicina porque sería una locura. La facultad de Santiago solo con los médicos de Santiago no es viable porque no tenemos masa critica, no podemos marginar a nadie, pero dedicarnos a abrir facultades de Medicina me parece sencillamente debilitarla.