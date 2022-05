—Todavía no, por las dificultades del sistema de salud de dar datos al paciente. Pero sí otras cosas. Una es que el paciente pueda estar en su casa y pueda estar monotorizado desde casa, que es posible; o al revés, que el paciente por su cuenta, con aplicaciones de salud controle su ritmo arterial, su ritmo cardíaco, su nivel de oxígeno... y sus datos pasen al sistema para que pueda seguirle el médico. Pero todo con calma, sin asustarnos. Las tecnologías están aquí para ayudarnos.

—Pero habrá quien diga, ¿telemedicina todo el rato, no va a haber consultas presenciales?

—No, no. Ese es un error. No se trata de sustituir al médico o a la enfermera, que son muy importantes para el paciente. Es para determinadas cuestiones. Un ejemplo: la mayor parte de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una cita programada cada mes para ver a su cardiólogo. Van y hasta el próximo mes... y al día siguiente tiene un infarto. Porque no depende de la visita, depende de que esté sustanciado. Si en ese tiempo tenemos datos controlados del paciente —de su peso, de su presión sanguínea, de su oxígeno y de sus hábitos con preguntas concretas— podemos tener una información del paciente día a día, de forma que si algo se altera salta una alarma y se llama al paciente: ‘Hay un problema, vente corriendo porque algo no funciona’. Es un cambio de proactividad. Y el médico sigue siendo importante. Al contrario, es como la Liga de Campeones, es saltar de división. No hacemos lo mismo, es hacer algo mejor. Hay muchas acciones burocráticas, tramitar una baja por gripe o pedir un antidolor para la espalda, que se pueden hacer con una entrevista con el profesional por la pantalla. Hay muchos estadios de telemedicina, pero nunca será suprimiendo al médico o a la enfermera. Al contrario. Se hacen más importantes.