CESAR QUIAN

El próximo 3 de julio se cumplirá un año de la brutal muerte de Samuel Luiz y la instrucción está parada. No avanza porque la Justicia de Estados Unidos todavía no hizo su trabajo. Hace nueve meses se pidió que las operadoras norteamericanas permitiesen el acceso a los datos de los móviles y redes sociales de los investigados, por si borraron mensajes que puedan aportar algo a la investigación, y a día de hoy no hay respuesta. Y eso que se solicitó hasta en dos ocasiones. Ante el retraso, la titular del juzgado de instrucción número 8, que es la que lleva la causa, propuso a las partes obviar esa prueba, pero todos, desde la Fiscalía, a acusaciones y defensas, se opusieron. Quieren esperar lo que sea necesario.

La comisión rogatoria presentada por el Juzgado coruñés a las autoridades judiciales de Estados Unidos se envió poco después de que la Policía Nacional detuviese a los cuatro jóvenes que están investigados por la agresión mortal. En aquel momento, la jueza solicitó información sobre los mensajes intercambiados en las redes sociales entre los detenidos antes y después de la paliza.

También es cierto que el sistema de petición de información judicial a Estados Unidos es complejo. La solicitud del juzgado coruñés le llega a un fiscal norteamericano, que es el que asume desde ese momento todas las gestiones sobre el caso y que se encarga de plantearlo ante el juzgado que corresponda. Este fiscal solicitó en septiembre del año pasado más información a España porque necesita nuevos datos para defender el caso ante la Justicia de EE.UU., según las normas procesales del país.