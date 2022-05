«Los que gobiernan desde hace años en Galicia no entran dentro del patrón de lo que uno llamaría separatistas o nacionalistas y no se se habla tanto de ellos, además de que tienen ciertos medios controlados en esa región, pero el problema es exactamente el mismo a lo que ocurre en Cataluña», añadió el portavoz parlamentario de Vox. Espinosa de los Monteros también indicó que en Galicia se «puede educar a un hijo en gallego, en francés, o en colegio inglés, pero no hay ningún colegio donde la lengua vehicular sea el castellano».

Archivado en: VOX Cataluña