Obligaciones de servicio

Competencia, por su parte, les explicó que el recorrido de media distancia entre A Coruña y Vigo es una obligación de servicio público (OSP), es decir, se trata de un servicio subvencionado en el que el Estado, a través de los presupuestos generales, equilibra el déficit de explotación del operador. La CNMC alega en su respuesta que estos servicios son competencia de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes.

Conexiones que adelantan su horario sin aviso previo a los viajeros

«Xa que Renfe non avisa, xa o facemos nós. Estes dous días este tren adianta a saída 41 minutos. A maioría de nós non o collemos, que é moi tarde para chegar a traballar, pero ollo os que si o usan que mañá non leven a sorpresa ao chegar e ver que xa se foi», este era el mensaje de Twitter de un usuario respecto al adelanto de horario de un tren Avant que suele partir de A Coruña en dirección Ourense a las ocho de la mañana y que, sin previo aviso, tuvo ayer y el martes su salida a las 7.24 horas, un efecto colateral de unas obras ferroviarias que se desarrollan en la provincia de León.