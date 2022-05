Imagen de archivo de unas oficinas de la Xunta en San Caetano, Santiago XOÁN A. SOLER

El próximo miércoles 1 de junio acaba el plazo que tiene la Xunta para aprobar y publicar su oferta pública de empleo (OPE) de este año para reducir la temporalidad. Así lo establece la conocida como ley de interinos, con la que el Gobierno central, a instancias de la Unión Europea, busca disminuir la interinidad en la Administración por debajo del 8 %. A falta de cuatro días para que termine ese plazo, hay dudas sobre cómo se desarrollará el proceso: el número final de plazas, las alegaciones o los baremos de los méritos para la conversión de eventuales en funcionarios todavía están sobre la mesa de negociación entre Xunta y sindicatos.

¿Cuántas plazas ofertará la Xunta para reducir la temporalidad?

Para la Administración se prevé que haya 6.480 plazas, según anunció el presidente de la Xunta esta semana (el resto, hasta las 10.000, son de educación y sanidad, principalmente). Esas 6.480 se reparten entre la Administración xeral (la mayoría) y entidades como el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. No obstante, esta cifra podría variar: la Dirección Xeral de Función Pública está ajustando las plazas según las alegaciones de los sindicatos, que han detectado centenares de errores en los buzones [listados con datos para identificar cada plaza]. Corregirlos es fundamental porque según su antigüedad se ofertan en un proceso u otro. Las que están ocupadas con anterioridad al 2016 tienen que salir por un concurso de méritos sin exámenes. «Nosotros presentamos unas 800 alegaciones y el resto de sindicatos más de lo mismo. Hasta ahora nos han aceptado alrededor de 600», señalan desde el CSIF.

¿Podrían ofertarse más plazas de las previstas?

Sí. La Xunta todavía está a tiempo de incorporar más plazas si prosperan algunas de esas alegaciones. Además, esta OPE contempla un incremento extra de plazas del 10 % sobre el total ofertado, y se hará en caso de detectar problemas con los buzones que no puedan ser corregidos a tiempo. «Esa posibilidade está aberta porque non vai dar tempo de computar todas as nosas alegacións», explican desde CC.OO, otro de los sindicatos que se sienta a negociar con la Xunta junto al CSIF, CIG y UGT. Con las cifras que se manejan ahora, esas plazas extra estarían en torno a las 600 y se añadirían a la oferta de empleo después del 1 de junio.