La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se entrevistó este jueves con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), a quien planteó estrechar la colaboración entre las dos comunidades en materia económica y científica. Pontón abogó por una «cooperación intelixente» que sería «moi beneficiosa para ambas nacións» ya que, recordó, Cataluña es el cuarto cliente del sector agrícola y de la industria de bienes de equipo y consumo de Galicia.

La portavoz del Bloque también señaló la «forte presenza» de empresas gallegas en Cataluña, muchas de ellas encuadradas en una asociación propia. En consecuencia, subrayó su apuesta por una política «de colaboración e non de confrontacion», y trasladó a Aragonés el interés del BNG por «aumentar as relacións comerciais» de las firmas gallegas. En definitiva, señaló Pontón, «queremos que as nosas empresas vendan máis e mellor aquí».

En cuanto a la colaboración en el ámbito científico, durante el encuentro Pontón señaló que su partido ha detectado otras áreas que podrían sumarse a la cooperación ya existente entre las universidades en materia de biomedicina. Entre ellas señaló el complejo mar-industria, la economía circular o la automoción podrían beneficiarse de esa política con la búsqueda, por ejemplo, de materiales reciclables que redujesen su impacto ecológico.